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Куплю / Продам Строительство и ремонт Сантехника

Продам кабель DEVIflex™ 10T 20 Вт 2 м 140F1215 в Севастополе

Цена 3 700 Р. 56.92 $ € 50.68
Купить в кредит

Сегодня в 11:16 объявление № Т-26607338

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Дмитрий

id: 159348 зарегистрирован 24.10.2009

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Кабель DEVIflex™ 10T 20 Вт 2 м 140F1215
Нагревательный кабель двухжильный Deviflex 10Т (DTIP-10)

Применяют для тонких бетонных и ремонтируемых полов, в деревянных полах на лагах и на монтажном листе Devicell Dry. Для защиты трубопроводов от замерзания, а также защиты от промерзания грунта под холодильными камерами и искусственными катками. Поставляются с холодным соединительным проводом с герметичными переходной и концевой муфтами.

Типичная сфера использования:

Отопление в конструкции пола жилых домов, офисов, общественных зданий, заводов, школ, роддомов и т.д.

Стаивание льда и снега на ступенях и проезжих частях.
Система защиты от замерзания труб.
Особенности продукта:

Один подводящий кабель
Широкий спектр продукции
Гарантия 10 лет
Экранированный двухжильный кабель с одним холодным концом для внутренней и наружной установки. Используется в бетонных полах, а также для защиты от намерзания снега и льда наружных площадок, защиты труб от замерзания и т.п.
Отличительные особенности:

Используется для установки в пол на лагах
Применяется с DevicellTM Dry
Пластик без содержания свинца
Самозатухающий
Область применения:

В системах полного отопления и комфортного подогрева пола в жилых помещениях и офисах
Для защиты труб от замерзания
В системах аккумуляции тепла
В тонких полах
Технические характеристики:

Тип кабеля Двухжильный

Номинальное напряжение 230 В

Мощность 10 и 18 Вт/м

Диаметр 7,0 мм

Внутренняя изоляция РЕХ

Наружная изоляция PVC 90°C

Номинальная температура 65°C

Сертификация

ГОСТ Р, СЭС, ССПБ, IEC 800/Demko/CE

Устойчивость к растяжению 200 N

Устойчивость к деформации 2000 N

Гарантия 10 лет

Контакты

Купить кабель DEVIflex™ 10T 20 Вт 2 м 140F1215 вы можете напрямую, связавшись с автором по контактам:

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Постоянный адрес этого объявления:

https://sevastopol.barahla.net/kuplyu-prodam/santehnika/26607338_prodam-kabel-deviflex-10t-20-vt-2-m-140f1215.html
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