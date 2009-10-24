Продам кабель DEVIflex™ 10T 20 Вт 2 м 140F1215 в Севастополе

Кабель DEVIflex™ 10T 20 Вт 2 м 140F1215

Нагревательный кабель двухжильный Deviflex 10Т (DTIP-10)



Применяют для тонких бетонных и ремонтируемых полов, в деревянных полах на лагах и на монтажном листе Devicell Dry. Для защиты трубопроводов от замерзания, а также защиты от промерзания грунта под холодильными камерами и искусственными катками. Поставляются с холодным соединительным проводом с герметичными переходной и концевой муфтами.



Типичная сфера использования:



Отопление в конструкции пола жилых домов, офисов, общественных зданий, заводов, школ, роддомов и т.д.



Стаивание льда и снега на ступенях и проезжих частях.

Система защиты от замерзания труб.

Особенности продукта:



Один подводящий кабель

Широкий спектр продукции

Гарантия 10 лет

Экранированный двухжильный кабель с одним холодным концом для внутренней и наружной установки. Используется в бетонных полах, а также для защиты от намерзания снега и льда наружных площадок, защиты труб от замерзания и т.п.

Отличительные особенности:



Используется для установки в пол на лагах

Применяется с DevicellTM Dry

Пластик без содержания свинца

Самозатухающий

Область применения:



В системах полного отопления и комфортного подогрева пола в жилых помещениях и офисах

Для защиты труб от замерзания

В системах аккумуляции тепла

В тонких полах

Технические характеристики:



Тип кабеля Двухжильный



Номинальное напряжение 230 В



Мощность 10 и 18 Вт/м



Диаметр 7,0 мм



Внутренняя изоляция РЕХ



Наружная изоляция PVC 90°C



Номинальная температура 65°C



Сертификация



ГОСТ Р, СЭС, ССПБ, IEC 800/Demko/CE



Устойчивость к растяжению 200 N



Устойчивость к деформации 2000 N



Гарантия 10 лет