Продам кабель DEVIflex™ 10T 20 Вт 2 м 140F1215 в Севастополе
Сегодня в 11:16 объявление № Т-26607338
id: 159348 зарегистрирован 24.10.2009
Кабель DEVIflex™ 10T 20 Вт 2 м 140F1215
Нагревательный кабель двухжильный Deviflex 10Т (DTIP-10)
Применяют для тонких бетонных и ремонтируемых полов, в деревянных полах на лагах и на монтажном листе Devicell Dry. Для защиты трубопроводов от замерзания, а также защиты от промерзания грунта под холодильными камерами и искусственными катками. Поставляются с холодным соединительным проводом с герметичными переходной и концевой муфтами.
Типичная сфера использования:
Отопление в конструкции пола жилых домов, офисов, общественных зданий, заводов, школ, роддомов и т.д.
Стаивание льда и снега на ступенях и проезжих частях.
Система защиты от замерзания труб.
Особенности продукта:
Один подводящий кабель
Широкий спектр продукции
Гарантия 10 лет
Экранированный двухжильный кабель с одним холодным концом для внутренней и наружной установки. Используется в бетонных полах, а также для защиты от намерзания снега и льда наружных площадок, защиты труб от замерзания и т.п.
Отличительные особенности:
Используется для установки в пол на лагах
Применяется с DevicellTM Dry
Пластик без содержания свинца
Самозатухающий
Область применения:
В системах полного отопления и комфортного подогрева пола в жилых помещениях и офисах
Для защиты труб от замерзания
В системах аккумуляции тепла
В тонких полах
Технические характеристики:
Тип кабеля Двухжильный
Номинальное напряжение 230 В
Мощность 10 и 18 Вт/м
Диаметр 7,0 мм
Внутренняя изоляция РЕХ
Наружная изоляция PVC 90°C
Номинальная температура 65°C
Сертификация
ГОСТ Р, СЭС, ССПБ, IEC 800/Demko/CE
Устойчивость к растяжению 200 N
Устойчивость к деформации 2000 N
Гарантия 10 лет
Контакты
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